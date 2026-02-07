اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 01:22 مساءً - يتزايد بحث جماهير كرة القدم عن القناة الناقلة لمواجهة برشلونة أمام ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا» لموسم 2025-2026.

ملعب مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

يستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا على أرضية ملعب سبوتفاي كامب نو، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ماذا قدم برشلونة وريال مايوركا قبل مواجهة اليوم

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل سلسلة انتصاراته في الليجا بالفوز في آخر جولتين على حساب ريال أوفييدو وإلتشي، في إطار رغبته بتعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع ريال مدريد في سباق المنافسة على اللقب.

كما يمتلك البلوجرانا أفضلية واضحة على مستوى المواجهات المباشرة، إذ حقق الفوز في آخر أربع مباريات جمعته بريال مايوركا، من بينها الانتصار بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول، وهو ما يمنحه دفعة إضافية قبل مواجهة السبت.

في المقابل، يدخل ريال مايوركا اللقاء بروح معنوية عالية عقب فوزه الكبير على إشبيلية بنتيجة 4-1، إلى جانب تحقيقه أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات، مع اعتماد الفريق على تألق نجمه الشاب لامين يامال، الذي قدم موسمًا مميزًا على مستوى الأهداف والصناعة.

ورغم التحسن الملحوظ في النتائج، تبقى مباريات مايوركا خارج ملعبه مصدر قلق لجماهيره، خاصة أن الإحصائيات التاريخية تميل لصالح برشلونة، الذي حسم 14 مواجهة سابقة بين الفريقين.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 22 جولة برصيد 55 نقطة، جمعها من 18 انتصارًا وتعادل وحيد مقابل ثلاث هزائم، بينما يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

أين تشاهد مباراة برشلونة وريال مايوركا؟

تُنقل مباريات الدوري الإسباني حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

تُذاع المباراة التي ستجمع بين النادي الكتالوني ونظيره فريق ريال مايوركا عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

تقام المباراة مساء السبت 7 فبراير 2026، على ملعب سبوتفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني، وتنطلق صافرة البداية في تمام 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.