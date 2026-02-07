حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 07:22 مساءً - تحت أنظار عشاق الجانرز الحالمين باستعادة اللقب الغائب منذ عقدين من الزمان يفتح استاد الإمارات أبوابه مساء اليوم السبت لاستقبال مواجهة آرسنال وسندرلاند، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من البريميرليج.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وسندرلاند الأسطورة اليوم في الدوري الإنجليزي بصورة واضحة الدقة

يدخل أبناء المدرب ميكيل أرتيتا اللقاء وعينهم على النقاط الثلاث لتعزيز صدارتهم التي يتربعون عليها برصيد 53 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيهم، بينما يحاول القطط السوداء إثبات جدارتهم بالتواجد في المركز الثامن وإرباك حسابات أصحاب الأرض.

وسيركز أرتيتا على الاستحواذ والضغط العالي لفك شفرات دفاع سندرلاند المنظم، الذي نجح في إحراج الكبار هذا الموسم بفضل انضباطه التكتيكي، ويمثل وجود الثنائي أوديجارد وزوبيميندي في وسط الملعب مفتاح اللعب الأساسي لتمويل الثلاثي الهجومي بالكرات العرضية والبينية.

موعد مباراة آرسنال وسندرلاند والقنوات الناقلة

استقرت رابطة الدوري الإنجليزي على انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ولن تفوت الجماهير أي لحظة من الإثارة حيث ستُنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1 التي تخصص تغطية مميزة لهذا اللقاء المرتقب.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام سندرلاند اليوم

من المنتظر أن يدخل المدرب الإسباني اللقاء بتشكيلة متوازنة تضم:

حراسة المرمى : دافيد رايا.

دافيد رايا. خط الدفاع : يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري. خط الوسط : مارتن زوبيميندي، مارتن أوديجارد، إيبيريشي إيزي.

مارتن زوبيميندي، مارتن أوديجارد، إيبيريشي إيزي. خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيرس.

ترتيب أرسنال وسندرلاند وصراع الصدارة

يعيش آرسنال حالة من الاستقرار الفني رغم بعض العثرات، ويسعى لتأكيد تفوقه بعد فوزه الأخير على ليدز يونايتد، طامحًا في إنهاء جفاف البطولات المستمر منذ عام 2004.

وفي المقابل، يمتلك سندرلاند 36 نقطة جعلته رقمًا صعبًا هذا الموسم، حيث يطمح لتحسين موقعه والاقتراب من المربع الذهبي المؤهل للمسابقات الأوروبية، مستغلًا رغبة لاعبيه في تقديم عرض قوي أمام متصدر الترتيب.