رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 07:22 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية مساء اليوم السبت إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الليجا، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة برشلونة وريال مايوركا.

يدخل البلاوجرانا مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث لإحكام قبضته على الصدارة وتوسيع الفارق مع ملاحقه المباشر ريال مدريد مستغلًا الحالة الفنية العالية التي يعيشها الفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال مايوركا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً (5:15) بتوقيت القاهرة والقدس، السادسة والربع مساءً (6:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة والربع مساءً (7:15) بتوقيت أبوظبي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال مايوركا؟

ستبث مباراة برشلونة وريال مايوركا مباشرة وحصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، كما يمكن للمشتركين متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD بجودة عالية.

معلق مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم

أوكلت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة وريال مايوركا للمعلق الإماراتي القدير علي سعيد الكعبي الذي سيرافق المشاهدين بالوصف والتحليل لمجريات اللقاء، خاصة في ظل سعي برشلونة لتعزيز رصيده التهديفي الذي وصل إلى 60 هدفًا كأقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن.

ترتيب برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة جمعها من 18 انتصارًا وتعادل وحيد، بينما يمر ريال مايوركا بمرحلة صعبة حيث يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

ويطمح الضيوف للخروج بنتيجة إيجابية تعوض خسائرهم السابقة وتبعدهم عن مناطق الخطر، رغم صعوبة المهمة أمام متصدر المسابقة على ملعبه وبين جماهيره.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مايوركا

تشير الأرقام إلى تفوق كاسح لبرشلونة في المواجهات التاريخية بـ 47 انتصارًا، ومن المتوقع أن يعتمد فليك على تشكيلته الأساسية بقيادة رافينيا دياز وبابلو جافي لضمان السيطرة على منتصف الملعب وهز شباك مايوركا مبكرًا.

ويمثل هذا اللقاء فرصة مثالية للفريق الكتالوني لتأكيد جدارته بالصدارة قبل العودة للمنافسات الأوروبية في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.