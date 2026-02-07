حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 07:22 مساءً - تحت سماء فولكسفاجن أرينا يتجدد الصراع الألماني المثير مساء اليوم السبت، حيث يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا على فولفسبورج في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من البوندسليجا، ويدخل أسود الفيستفاليا المواجهة بنشوة الانتصارات المتتالية طامحين في تضييق الخناق على الصدارة، بينما يجد الفولفي نفسه في موقف محرج يحتم عليه القتال لانتزاع نتيجة إيجابية توقف نزيف النقاط وتبعده عن مناطق الخطر.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسورج يلا شوت بلس بجودة قوية الصورة دون تقطيع الدوري الألماني

يحتل بوروسيا دورتموند وصافة الترتيب برصيد 45 نقطة بعد مرور 20 جولة، حيث أظهر الفريق توازنًا كبيرًا بتسجيله 41 هدفًا مقابل استقبال 19 فقط.

ولكن في المقابل يعاني فولفسبورج في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، وهو ما يضع ضغطًا هائلًا على كاهل مدربه لرد الاعتبار بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف نظيف، ومحاولة تحسين السجل الدفاعي الذي استقبل 42 هدفًا حتى الآن.

من المتوقع أن يعتمد فولفسبورج على الحارس جرابارا والمهاجم بييتشينوفيتش، بينما يبرز في صفوف دورتموند المهاجم القناص سيرو جيراسي الذي يعد أحد أهم الأسلحة الهجومية للفريق هذا الموسم.

حيث تشير الإحصائيات إلى أن تسجيل كلا الفريقين كان السمة السائدة في 12 من آخر 13 مباراة خاضها الطرفان، مما يبشر بمباراة هجومية من الطراز الرفيع.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة هذه القمة بين مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وسيكون بمقدور الجماهير العربية متابعة اللقاء عبر قناة MBC Action المفتوحة، بالإضافة إلى منصة شاهد الرقمية التي توفر تغطية حصرية ومباشرة لأحداث المباراة بجودة عالية.

حكم مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج للحكم T. Gerach الذي سيقود المواجهة أمام مدرجات فولكسفاجن أرينا التي تتسع لـ30 ألف مشجع.

معلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج

سيتولى المعلق الشهير عصام عبده مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج واضعًا المشاهدين في قلب الحدث عبر القناة الصوتية المخصصة.