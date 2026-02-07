حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 07:22 مساءً - تحت أضواء كامب نو التاريخي يدخل برشلونة اختبارًا جديدًا اليوم السبت حين يستقبل ضيفه ريال مايوركا في مواجهة يبحث فيها الفريق الكتالوني عن إحكام قبضته على قمة الليجا والابتعاد أكثر عن ملاحقه ريال مدريد، ورغم الغيابات القوية التي تضرب صفوف البلاوجرانا، إلا أن الروح المعنوية العالية لكتيبة هانزي فليك تظل السلاح الأقوى في مواجهة طموح مايوركا الساعي لتحسين مركزه المتأخر في جدول الترتيب.

رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا الأسطورة اليوم في الدوري الإسباني مباشر جودة hd الشوط الأول

تعد مباراة اليوم بين برشلونة وريال مايوركا بمثابة اختبار لعمق التشكيلة الكتالونية؛ إذ سيتعين على داني أولمو ورفاقه تعويض الفراغ الذي خلفته الإصابات في وسط الملعب.

كما يدرك مايوركا أن الخروج بنقطة وحيدة من قلب الكامب نو سيعد إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل القوة الهجومية التي يقودها الشاب لامين يامال والوافد الجديد ماركوس راشفورد الذي يسعى لإثبات جدارته بالقميص الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

تنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

ستُنقل أحداث برشلونة ضد ريال مايوركا مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 2، التي تخصص استوديو تحليليًا يسبق اللقاء للوقوف على كافة التفاصيل الفنية.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم

في ظل افتقاد الفريق لخدمات ركائز أساسية مثل رافينيا وجافي وبيدري، من المتوقع أن يعتمد المدرب على الأسماء التالية:

حراسة المرمى : خوان جارسيا.

خوان جارسيا. خط الدفاع : جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي. خط الوسط : فرينكي دي يونج، داني أولمو، فيرمين لوبيز.

فرينكي دي يونج، داني أولمو، فيرمين لوبيز. خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد.

حكم مباراة برشلونة ومايوركا

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا للحكم أليخاندرو كونتيرو جونزاليس.

ترتيب برشلونة وريال مايوركا في الدوري

يدخل البارسا المباراة متربعًا على العرش برصيد 55 نقطة، بينما يقبع ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة؛ مما يجعل الكفة تميل نظريًا لصالح أصحاب الأرض، رغم أن مفاجآت الليجا تظل واردة دائمًا أمام الفرق الطامحة للهروب من مناطق الهبوط.