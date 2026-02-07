رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 07:22 مساءً - في قلب إقليم ميدلاندز وتحديدًا على عشب ملعب مولينيو العريق، يشهد مساء اليوم السبت صدامًا كرويًا يحمل طموحات متباينة، حيث يحل تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لدى البلوز اليوم رغبة جامحة في طرق أبواب المربع الذهبي مستندين إلى حالة فنية مستقرة وضعتهم في المركز الخامس، بينما يبحث الذئاب عن انتفاضة تقلب موازين قاع الترتيب وتنعش آمالهم في البقاء وسط الكبار.

موعد مباراة تشيلسي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

استقرت رابطة البريميرليج على انطلاق صافرة البداية لهذه المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون الجمهور على موعد مع سهرة كروية دسمة تحت الأضواء الكاشفة لمسرح المولينيو.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون اليوم

تتولى شبكة بي إن سبورتس القطرية نقل أحداث اللقاء حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5، حيث يرافق البث استوديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين للوقوف على أدق التفاصيل الفنية قبل الصافرة وبعدها، لضمان تغطية متكاملة تليق بأهمية الحدث وجماهيرية الفريق اللندني الواسعة.

ترتيب تشيلسي وولفرهمبتون في الدوري الإنجليزي

يدخل تشيلسي هذه المباراة وفي جعبته 40 نقطة وضعته في المركز الخامس، وهو يدرك أن الفوز اليوم سيمثل خطوة محورية لمواصلة الضغط على أندية القمة مانشستر سيتي وآرسنال.

أما وولفرهامبتون فيقبع في المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط؛ مما يجعله أمام تحدي للخروج من نفق النتائج السلبية مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة قد تكون نقطة تحول في مسيرته هذا الموسم.

الاستعدادات الفنية لمباراة تشيلسي وولفرهبمتون

ركز الجهاز الفني لتشيلسي في تدريباته الأخيرة على تفعيل الحلول الهجومية لفك التكتلات الدفاعية المتوقعة من أصحاب الأرض، في حين استعد وولفرهامبتون بخطة تعتمد على إغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول للطرفين؛ نظرًا لحساسية وضعيتهما في جدول الترتيب العام مع اقتراب المسابقة من أمتارها الحاسمة.