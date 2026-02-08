عامل خفي يؤثر على تطور السرطان

عامل خفي يؤثر على تطور السرطانيشير الدكتور أندريه سيماكوف، أخصائي التشخيص بالموجات فوق الصوتية، إلى أن التدخين والكحول يُعتبران تقليديا من الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان.

ووفقا له، فإن التدخين والكحول ليسا العاملين الوحيدين المسببين للسرطان.

وقال الدكتور أندريه سيماكوف: "تُعد التغذية العامل الأهم بين عوامل الخطر، إلى جانب التدخين والكحول. لأن أجسامنا في النهاية هي نتاج ما نأكله. لذلك، إدراج الحبوب الكاملة في النظام الغذائي، وزيادة النشاط البدني، وزيادة تناول اللحوم البيضاء، وتقليل استهلاك الأطعمة التي تحتوي على منتجات الاحتراق والنقانق، يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام".

وأضاف أن العلم لا يزال يعرف القليل جدا عن ميكروبيوم الأمعاء، لكنه من الضروري الحفاظ عليه في حالة جيدة من خلال نظام غذائي متوازن.

وأشار إلى أن ما يُسمى بـ"النظام الغذائي الغربي"، بما يحتويه من مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة والنقانق، قد يشكل عامل خطر للإصابة بالسرطان.