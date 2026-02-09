رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 06:29 مساءً - يحل نادي الشرطة العراقي ضيفًا على ناساف كارشي الأوزبكي فوق أرضية استاد الاستقلال بمدينة فيرغانا في لقاء يغلب عليه طابع تأدية الواجب بعدما ودع الطرفان رسميًا حسابات التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

يسعى القيثارة الخضراء في هذه المواجهة الجريحة لتحسين صورته القارية واقتناص فوزه الأول في المسابقة بعد اكتفائه بنقطة وحيدة، بينما يتطلع أصحاب الأرض لتجنب إنهاء مرحلة الدوري في قاع الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

متى تبدأ مباراة الشرطة العراقي وناساف الأوزبكي اليوم؟

يستعد المتابعون لإطلاق صافرة البداية لهذه المواجهة المبكرة اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة:

الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

الثالثة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

كيف تشاهد مباراة الشرطة ضد ناساف اليوم؟

خصصت الشبكات الرياضية العربية قنواتها لنقل أحداث مباراة الشرطة لضمان وصولها لكل المشجعين، حيث:

تُبث الموقعة عبر قناة beIN SPORTS 2.

تتوفر التغطية المباشرة عبر قناة الكأس 8.

المتابعة الرقمية عبر تطبيق تود أو خدمة بي إن كونكت لأصحاب الاشتراكات السابقة.

معلق مباراة الشرطة وناساف اليوم

سيكون المشاهدون على موعد مع صوت المعلق عبد الله الغامدي عبر شبكة بي إن سبورتس لتغطية مجريات مباراة الشرطة وناساف، بينما يتولى منتصر الأزهري مهمة الوصف والتحليل عبر قناة الكأس، ليضعا المشاهد في قلب الحدث رغم تراجع أهمية المباراة الحسابية.

ورغم فقدان الأمل في التأهل، تبقى مواجهة اليوم فرصة هامة لكلا الفريقين لإثبات الذات في النسخة الأولى من بطولة النخبة، ومحاولة الخروج بمكاسب معنوية تنهي مشوارهما القاري بصورة تليق بتاريخهما.