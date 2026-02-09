رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الدحيل والشارقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:29 مساءً - يستقبل استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة مواجهة نارية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يصطدم طموح الدحيل القطري برغبة الشارقة الإماراتي في تصحيح المسار ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

يدخل الفريقان اللقاء بوضعية متشابهة تمامًا برصيد 7 نقاط لكل منهما، مما يجعل من هذه المباراة مفترق طرق حقيقيًا في صراع خطف بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

فالدحيل صاحب المركز السابع يسعى لاستغلال قوته الهجومية الضاربة، بينما يطمح الملك الشرقاوي صاحب المركز الثامن لتجاوز عثراته الأخيرة والعودة من الأراضي القطرية بنقاط ثمينة تعيد الهيبة لمسيرته القارية.

ولذلك تعد هذه المباراة اختبارًا لمنظومة الدفاع في الفريقين، خاصة الدحيل الذي سجل غلة وافرة من الأهداف لكنه عانى من اهتزاز شباكه بشكل متكرر، وهو ما سيحاول الشارقة استغلاله للظفر بنقاط المباراة كاملة.

موعد مباراة الشارقة والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

تتجه الأنظار نحو العاصمة القطرية مساء اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما يترقبها الجمهور في الإمارات عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة ضد الدحيل اليوم

سيكون المشاهد العربي على موعد مع تغطية حصرية ومباشرة لهذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية التي خصصت قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل أحداث المباراة، كما تنقل قناة الكأس 6 HD الموقعة بتغطية فنية شاملة ترصد أدق تفاصيل المواجهة من قلب الميدان.

معلق مباراة الشارقة والدحيل اليوم

اختارت الشبكات الناقلة أصواتًا مميزة لمرافقة الجماهير في هذه السهرة الآسيوية، حيث يتولى حسن العيدروس مهمة الوصف والتعليق عبر قناة بي إن سبورتس، في حين سيكون المعلق خالد الحدي حاضرًا عبر قناة الكأس ليضفي مزيدًا من الحماس على مجريات اللقاء.

تشكيل الشارقة والدحيل المتوقع في صدام الليلة

يدخل الدحيل اللقاء معتمدًا على أسماء ثقيلة يتقدمها ماركو فيراتي في ضبط الإيقاع بوسط الميدان، مع ثلاثي هجومي مرعب يضم إدميلسون جونيور وكريستوف بياتيك.

أما الشارقة فيرتكز على خبرة حارسه عادل الحوسني، وقدرات الثلاثي الهجومي لوان بيريرا وكايو لوكاس وإيجور كورونادو لصناعة الفارق وهز شباك أصحاب الأرض.