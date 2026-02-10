بعد حريق المرج الجديده.. مصدر يكشف حالة حركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:33 مساءً - اندلع حريق كبير في عدد من المحال التجارية بجوار محطة مترو المرج الجديدة أسفل الطريق الدائري بالقاهرة، مما تسبب الحادث في حالة هلع بين المارة والمواطنين بسبب تصاعد ألسنة اللهب بشكل سريع.

اندلاع حريق المرج الجديدة بجوار محطة المترو

بذلت طواقم الإطفاء في مديرية أمن القاهرة جهوداً كبيرة للتمكن من إخماد حريق المرج الجديده، الذي اندلع في مجموعة من المحلات التجارية الواقعة في محيط محطة المترو وأسفل الطريق الدائري.

فور رصد تصاعد ألسنة اللهب، هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف والحد من انتشار النيران إلى العقارات والمنشآت الملاصقة، مما ساهم في بث حالة من الطمأنينة بعد دقائق من القلق والذعر التي انتابت المارة ومرتادي المنطقة بسبب كثافة الدخان والنيران.

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق المرج

وصلت فرق الحماية المدنية بالقاهرة فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، دون أن يمتد الحريق إلى المناطق المجاورة أو يؤثر على سلامة الركاب.

حركة القطارات منتظمة بعد حريق المرج

أكد المصدر أن حركة قطارات الخط الأول تسير بشكل طبيعي ومنتظم تماماً دون أي توقف، في حين أوضح المسؤول أن موقع الحريق يبعد عن حرم محطة المرج الجديدة بمسافة تُقدر بنحو 200 متر، مما حال دون وقوع أي أضرار بالمحطة.

كذلك أشار إلى أنه لم تتأثر التوصيلات الفنية أو أرصفة المحطة بالحادث، مما ضمن استمرار الخدمة لآلاف الركاب بشكل آمن.