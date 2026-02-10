بدون مرق.. 5 أسرار في طريقة عمل شوربة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:33 مساءً - تعد شوربة لسان العصفور رفيقة المائدة الأولى في البيوت العربية، إذ تضفي هذه الشوربة بطعمها الخاص لمسة من الرقي على السفرة، خاصة عندما يتم تحضيرها بعناية تضمن نضج الحبيبات دون أن تفقد قوامها المميز، ولذلك سنتعرف على أفضل طريقة عمل شوربة لسان العصفور في البيت مع أسرار تحضيرها بطرق متنوعة تلبي كافة الأذواق والمناسبات.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور مثل المطاعم

تكمن روعة المذاق في المطاعم في تحميص لسان العصفور حتى يصل إلى درجة اللون الذهبي الغامق قبل إضافة السوائل. إضافة فص واحد من المستكة مع السمن أثناء التحمير يمنح الشوربة نكهة أرستقراطية لا تُقاوم. يجب تصفية المرق جيدًا من أي شوائب قبل سكبه فوق لسان العصفور لضمان الحصول على شوربة صافية. سر القوام المثالي يكمن في إطفاء النار قبل نضج الحبيبات بنسبة بسيطة وتركها تنضج في حرارة الشوربة الذاتية. وضع ورقة لورا وعود صغير من القرفة أثناء الغليان يمنح الطبق رائحة مميزة تجذب الجميع للمائدة. استخدام السمن البلدي بدلًا من الزيت يعطي مذاقًا غنيًا ودسمًا يحاكي أفخم المطابخ. الحرص على تناسب كمية السائل مع كمية لسان العصفور يمنع امتصاص الحبيبات للشوربة بالكامل. يفضل إضافة القليل من الفلفل الأبيض بدلًا من الأسود للحفاظ على لون الشوربة فاتحًا وجميلًا. عصرة ليمون خفيفة عند التقديم تبرز نكهات التوابل وتضفي انتعاشًا للطبق.

طريقة عمل شوربة لسان عصفور بمرقة الدجاج

استخدام مرقة الدجاج الطازجة المسلوقة مع البصل والجزر يعطي نتائج أفضل بكثير من المرق الجاهز. وضع رشة من الحبهان المطحون على مرقة الدجاج يزيل أي روائح غير مرغوبة ويعزز طعم الشوربة. يمكن إضافة قطع صغيرة من صدور الدجاج المسلوقة داخل الشوربة لزيادة قيمتها الغذائية وجعلها وجبة متكاملة. يراعى ضبط كمية الملح في المرق قبل إضافته للسان العصفور المحمر. غلي المرق وتزويده بالماء الساخن عند الحاجة يحافظ على انسيابية الشوربة ويمنع تكتلها. إضافة مكعب مرق دجاج إضافي يعزز النكهة المركزة لمن يحبون الطعم القوي. ترك الشوربة تغلي غلوة واحدة فقط مع لسان العصفور ثم تغطيتها يضمن عدم تعجن المعكرونة. يمكن تزيين الطبق بالبقدونس المفروم لإضافة لون أخضر جذاب يكسر حدة اللون الذهبي. القليل من جوزة الطيب يتماشى بشكل مذهل مع مرقة الدجاج في هذا الطبق.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالبصل

تشويح بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا جدًا حتى تذبل قبل إضافة لسان العصفور يعطي طعمًا سكريًا لذيذًا.

يمكن استخدام البصل المكرمل لإعطاء لون بني فاتح ونكهة عميقة ومختلفة عن الطرق التقليدية.

وضع بصلة كاملة مغروزة بقرنفل داخل المرق أثناء الغليان يمنح الشوربة طابعًا عطريًا فريدًا.

البصل الأخضر المفروم يمكن استخدامه كزينة نهائية تضفي قرمشة ونكهة لاذعة خفيفة.

دمج البصل المبشور مع القليل من الفلفل الأسود وتدليكه قبل إضافته للمرق يسمى المرتة ويعطي طعمًا أصيلًا.

يفضل تقطيع البصل لقطع صغيرة جدًا حتى لا تظهر بشكل مزعج أثناء تناول الشوربة.

تحمير البصل مع لسان العصفور في نفس الوقت يتطلب مهارة في ضبط الحرارة حتى لا يحترق أحدهما.

إضافة فص ثوم مهروس مع البصل يعزز المناعة ويقوي نكهة الشوربة بشكل ملحوظ.

استخدام البصل الأحمر يعطي حلاوة أكثر بينما البصل الأبيض يعطي طعمًا حادًا وواضحًا.

تعتبر هذه الطريقة مثالية لعلاج نزلات البرد بفضل فوائد البصل المطهو في المرق.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار

تقطيع الجزر والبطاطس والكوسا لمكعبات صغيرة جدًا تتناسب مع حجم لسان العصفور يجعل الطبق متناسقًا.

يجب تشويح الخضار القاسي مثل الجزر أولًا لأنه يحتاج وقتًا أطول في النضج مقارنة بلسان العصفور.

إضافة البازلاء تمنح الطبق ألوانًا زاهية وتزيد من محتواه من الألياف والبروتين النباتي.

وضع الكرفس المفروم مع الخضار يرفع من جودة الطعم ويجعلها شوربة صحية بامتياز.

يفضل عدم المبالغة في طهي الخضار حتى يحافظ على لونه وقيمته الغذائية داخل الشوربة.

يمكن إضافة القليل من الذرة الحلوة لإعطاء لمسة مبتكرة لشوربة الخضار بلسان العصفور.

استخدام مرق الخضار بدلًا من مرق اللحم يجعل الطبق مناسبًا جدًا للنباتيين.

رشة من الكزبرة الناشفة في النهاية تعطي رائحة تشبه شوربة الخضار التقليدية المحببة.

طريقة عمل لسان العصفور بشوربة اللحمة

تعتمد هذه الطريقة على دسامة مرق اللحم البقري أو الضاني التي تمنح لسان العصفور طعمًا غنيًا.

يفضل استخدام اللحم الموزة للحصول على مرق صافي ودسم في الوقت ذاته.

إضافة قطع اللحم الصغيرة المسلوقة جيدًا للشوربة يجعلها طبقًا رئيسيًا مشبعًا.

وضع فصين من المستكة مع مرق اللحم يزيل أي زفارة ويجعل المذاق نقيًا.

تحميص لسان العصفور بشكل جيد جدًا يمنعه من امتصاص دسم اللحم الزائد ويحافظ على قوامه.

إضافة رشة من البهارات السبعة تعطي عمقًا لنكهة اللحم داخل لسان العصفور.

تصفية مرق اللحم من البهارات الصحيحة مثل الحبهان والفلفل الحصى ضروري قبل إضافة المعكرونة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم لتغيير لون الشوربة وجعلها مائلة للاحمرار قليلًا.

طريقة عمل لسان العصفور من غير شوربة

المكونات

كوب لسان عصفور

ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

مكعب مرقة دجاج

ماء مغلي

ملح وفلفل أسود

رشة بهارات دجاج

فص ثوم مهروس (اختياري)

طريقة التحضير

ضعي السمن في وعاء على نار متوسطة واتركيه حتى يسخن تمامًا. أضيفي لسان العصفور وقلبي باستمرار حتى يكتسب اللون الذهبي المحمر من جميع الجهات. ضعي مكعب المرقة والبهارات وفص الثوم وقلبي لثوانٍ حتى تظهر رائحة التوابل. اسكبي الماء المغلي فوق لسان العصفور بحيث يغطيه بمسافة كافية للغليان. اتركي الخليط يغلي لمدة ثلاث دقائق ثم تذوقي الملح وقومي بضبطه حسب الرغبة. غطي الوعاء وأطفئي النار فورًا واتركيه لمدة عشر دقائق حتى ينضج تمامًا بالبخار والحرارة الكامنة.

شوربة لسان العصفور هي الطبق الذي لا يختلف عليه اثنان بفضل بساطة مكوناتها، وسواء اخترت تحضيرها بمرق الدجاج الصافي أو دسامة اللحم أو حتى بالخضار، فإن السر دائمًا يكمن في النفس الطيب والتحميص الجيد والالتزام بخطوات طريقة عمل شوربة لسان العصفور المذكورة آنفًا.