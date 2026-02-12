تحديث جديد.. أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12 فبراير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - استقرت أسعار الفاكهة اليوم، الخميس الموافق الثاني عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، في الأسواق المحلية المصرية، حيث جاءت تلك الأسعار وفقًا لآخر تحديث صادر ومعلن عنه عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

جاءت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، وفقًا لأخر تحديث معلن منذ قليل، ليكون على النحو التالي:

البرتقال بلدي، الكيلو يتراوح بين 8 و12 جنيه.

البرتقال سكري، الكيلو يتراوح بين 8 و12 جنيه.

البرتقال أبو سرة، الكيلو يتراوح بين 10 و16 جنيه.

يوسفي، الكيلو يتراوح بين 5 و12 جنيه.

جريب فروت، الكيلو يتراوح بين 7 و10 جنيه.

عنب مستورد أسود، الكيلو يتراوح بين 120 و150 جنيه.

تفاح أمريكي، الكيلو يتراوح بين 50 و100 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

تمثلت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور، والتي جاءت كالآتي:

جزر، الكيلو يتراوح بين 6 و8 جنيه.

فاصوليا، الكيلو يتراوح بين 30 و50 جنيه.

باذنجان بلدي، الكيلو يتراوح بين 10 و14 جنيه.

باذنجان رومي، الكيلو يتراوح بين 9 و13 جنيه.

باذنجان أبيض، الكيلو يتراوح بين 10 و18 جنيه.

فلفل رومي بلدي، الكيلو يتراوح بين 20 و24 جنيه.

فلفل حامي بلدي، الكيلو يتراوح بين 10 و15 جنيه.

فلفل ألوان، الكيلو يتراوح بين 35 و55 جنيه.

