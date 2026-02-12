إعلان رسمي في سعر عيار 21 اليوم.. أسعار الذهب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - تُخيم حالة من الهدوء الحذر على محلات الصاغة اليوم، حيث يترقب المتعاملون بوصلة الأداء العالمي للمعدن الأصفر الذي يتأرجح فوق مستويات تاريخية جديدة.

أسعار الذهب في مصر

استقر سعر الذهب عيار 21 -الأكثر مبيعًا وتداولًا- عند مستوى 6750 جنيهًا للجرام في مستهل تعاملات الخميس.

وقد سجل العيار النقي 24 نحو 7714 جنيهًا، وبالنسبة للراغبين في اقتناء المشغولات الفنية والمصوغات، فقد استقر عيار 18 عند 5785 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب عالميًا

تأتي تلك المستويات السعرية انعكاسًا مباشرًا لثبات الأونصة العالمية حول حاجز 5060 دولار، في ظل التوازن النسبي بين قوى العرض والطلب المحلي.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) قيمة 54000 جنيه، وهو ما يجعله الخيار المفضل للمدخرين الساعين للهروب من تقلبات العملة.