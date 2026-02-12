احسب الزيادة.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم 12...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - أقرت شركات الدخان في مصر زيادات رسمية جديدة دخلت حيز التنفيذ لتعيد صياغة ميزانية المستهلكين اليومية وسط تشديدات رقابية لضبط الأسواق.

الزيادة في السجائر الشعبية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) رسميًا عن رفع أسعار كافة أصنافها الشعبية بقيمة بلغت 4 جنيهات لكل عبوة، حيث قفزت عائلة كليوباترا بكافة أنواعها (بوكس، سوفت، كينج سايز) من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

كما شملت هذه الزيادة أنواع مونديال وبوسطن لتستقر عند نفس السعر الجديد، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تقارب 9% في محاولة من الشركة لمواجهة تكاليف الإنتاج المتزايدة.

أسعار السجائر الأجنبية

على صعيد المنتجات الأجنبية، طبقت شركة فيليب موريس زيادات تراوحت بين 5 و6 جنيهات، حيث ارتفع سعر عبوة ميريت لتصل إلى 111 جنيهًا بزيادة قدرها 6 جنيهات.

بينما سجلت مارلبورو بأنواعها 102 جنيهًا بزيادة بلغت 5 جنيهات عن السعر السابق، أما سجائر إل أند إم فقد استقرت عند 82 جنيهًا بزيادة 6 جنيهات، وفيما يخص التبغ المسخن فقد سجلت عبوات تيريا 82 جنيهًا.