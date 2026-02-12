استعدادًا لرمضان.. كم سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - تتجه أنظار المربين وأصحاب المزارع نحو بورصة الدواجن لرصد التغيرات السعرية الأخيرة، خاصة مع انتعاش حركة التربية استعدادًا للمواسم المقبلة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت القيم في الأسواق بين 25 و35 جنيهًا للفرخ الواحد، بينما استقرت أسعار القطعان عند مستوى 12.5 جنيه، ويعزو خبراء السوق هذا الصعود إلى زيادة الطلب من قِبل صغار المربين.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

تفاوتت الأسعار بين كبرى شركات الدواجن بشكل واضح، حيث تصدرت شركة نيوجين القائمة بسعر 36 جنيهًا للكتكوت، تلتها القاهرة للدواجن بـ 35 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي والساسو

سجل الكتكوت البلدي 6 جنيهات، بينما استقر الساسو والروزي بيور حول مستوى 9 جنيهات، مما يمنح أصحاب المزارع خيارات متنوعة لبدء مشروعاتهم بما يتوافق مع قدراتهم الإنتاجية وتكاليف التغذية المتاحة.