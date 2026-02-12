حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 06:29 مساءً - ازداد البحث مؤخرًا للتعرف على تردد قناة روتانا كوميدي 2026 الجديدة على النايل سات، حيث تكون تلك القناة من أبرز القنوات الترفيهية المتخصصة في الوطن العربي، وتقدم محتوى متنوع ومناسب للأسرة والعائلة بالكامل.

تردد قناة روتانا كوميدي

يمكنكم استقبال تردد قناة روتانا كوميدي الجديد على النايل سات، وذلك من خلال الترددات الآتية:

التردد: 12341.

القمر نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة روتانا كوميدي

تتميز القناة بأنها تقدم محتوى كوميدي متنوع، والذي يجمع بين أفلام الزمن الجميل، مع أحدث الأفلام الكوميدية في مصر والوطن العربي، يتم ضبط القناة بشكل مجاني أي دون دفع أي رسوم أو اشتراك، تكون الجودة عالية للقناة ويذاع المحتوى على مدار اليوم كله بدون انقطاع للبث، المحتوى يكون مناسب لكافة الفئات العمرية.

خطوات ضبط القناة على الريسيفر

يمكن ضبط تردد القناة الجديد على جهازك، وذلك عبر النقاط والخطوات الآتية: