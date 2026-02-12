تحذير تقني: تيك توك قد يتتبع المستخدمين دون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 06:29 مساءً - أصدرت بعض من التقارير الحديثة تحذير تقني هام، بأن منصة تيك توك تقوم بمتابعة وجمع بيانات المستخدمين على شبكة الإنترنت، ويكون ذلك دون وجود حساب لدى المستخدم.

تحذير تقني بشأن تيك توك

أوضحت تلك التقارير، إن المنصة تقوم بتتبع المستخدم، حتى لو لم يقوم بتثبيت التطبيق على هاتفه المحمول، أو استخدامه أيضًا، فيما تشمل تلك المعلومات التي يتم جمعها، بيانات حساسة للغاية وقد تكشف عن تفاصيل شخصية للمستخدم.

كيف يمكن التتبع بدون حساب

يتم متابعة المستخدمين بدون حساب على التطبيق، وذلك من خلال ما يسمى بـ TikTok Pixel، حيث تكون هي عبارة عن شريحة صغيرة من التعليمات البرمجية، والتي يتم وضعها عبر بعض من المواقع والصفحات.

تعمل تلك التقنية الجديدة على إرسال بيانات، والتي تتضمن سلوك الزائر مباشرة إلى خوادم تيك توك، ويكون ذلك في حالة لم يكن لدى الشخص حساب في التطبيق، أو قام من قبل بتنزيله أو استخدامه على الهاتف.

خطوات لمنع تتبع بياناتك

في نفس السياق، فقد قدم بعض من الخبراء، خطوات هامة لمنع تتبعك من قبل التطبيق، ومنها استخدام متصفحات لها خصوصية بشكل كبير، ومنها متصفح DuckDuckGo ومتصفح Brave، حيث يقلل بذلك من ملفات التتبع أو التعرف على بياناتك.