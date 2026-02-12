الزمالك يكشف تفاصيل أزمة جدول مباريات كأس مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 06:29 مساءً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل ترتيب مواجهات الفريق في كأس مصر، حيث سيواجه الزمالك فريق كايزر تشيفز مساء السبت 14 فبراير، قبل أن يلتقي سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 17 فبراير.

وأوضح المصدر أن النادي لم يكن طرف في أي أزمة تتعلق بموعد المباريات، وأن إدارة الزمالك تحركت فور إعلان الجدول بشكل رسمي ومنظم.

تواصل الزمالك مع اتحاد الكرة

أكد المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت مع اتحاد الكرة لطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، نظرًا لضغط المباريات والارتباطات القارية للفريق.

وأضاف أن المسؤول عن وضع المباراة في هذا التوقيت، بالإضافة إلى مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن تعديل موعد لقاء كايزر تشيفز، هو أحمد مجاهد، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي معلن في الاتحاد حاليًا.

وأثار تدخل أحمد مجاهد في ملف ترتيب مباريات الزمالك العديد من التساؤلات داخل أروقة النادي، خاصة فيما يتعلق بالصفة الرسمية التي يستند إليها في اتخاذ القرار، خصوصًا في غياب رئيس الاتحاد عن البلاد.

تأكيد الزمالك على الالتزام بالقواعد الرسمية

اختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك التزم بكافة الإجراءات القانونية والرسمية في إدارة ملف المباريات، مطالبًا بضرورة وضوح المسؤوليات داخل اتحاد الكرة واحترام مبدأ العدالة بين جميع الأندية المشاركة.