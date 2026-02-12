لجنة الحكام توضح أسباب طرد عمر الساعي واحتساب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 08:15 مساءً - تفاعل عشاق الدوري المصري مع الجدل الذي أثاره طرد "عمر الساعي" لاعب فريق المصري، واحتساب ركلة جزاء لفريق وادي دجلة خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

سبب طرد عمر الساعي

أكد مصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أن عمر الساعي جذب لاعب وادي دجلة من رأسه بشكل واضح، رغم أن الكرة كانت بعيدة عن الثنائي، وبناءً على ذلك تدخل حكم الـVAR لدعم قرار حكم الساحة محمود ناجي، الذي قام بمراجعة اللقطة ميدانيًا وأكد وجود المخالفة.

وخلص المصدر إلى أن قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرد عمر الساعي، بالإضافة إلى احتساب ركلة جزاء ضد المصري، كان قرار صحيح وفق اللوائح، مشددًا على أن التحكيم اعتمد على المراجعة الدقيقة للواقعة لضمان العدالة داخل الملعب.