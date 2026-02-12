الرقابة المالية تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 08:15 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور قرار رسمي يقضي بمد الفترة المحددة لعرض القوائم المالية الخاصة بشركات التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، وجاء القرار رقم 38 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد بتاريخ 2 فبراير 2026.

الموعد النهائي المحدد لعرض القوائم المالية

نص القرار على تحديد يوم 30 أبريل 2026 كحد أقصى لعرض القوائم المالية السنوية، إلى جانب الإفصاحات المرتبطة بها، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية.

الإطار القانوني المنظم لعرض القوائم المالية

وبحسب قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، فإن شركات التأمين وإعادة التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، والتي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.

كما يتعين على الشركات إعداد القوائم المالية المجمعة وما يرتبط بها من إفصاحات وتقارير قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل، مع منح الهيئة حق مراجعة هذه القوائم وإبداء الملاحظات الرسمية وإخطار الشركة بها قبل اعتمادها.