عاصفة قوية تضرب ملعب برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 08:15 مساءً - تعرضت المدينة الرياضية "جوان غامبر" التابعة لنادي برشلونة لأضرار مادية نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي ضربت إقليم كتالونيا، وذلك بالتزامن مع توجه بعثة الفريق إلى مدريد استعداد لمواجهة أتلتيكو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الرياح العاتية والأمطار الغزيرة تسببتا في انهيار جزء من أحد الجدران داخل المنشآت، إلى جانب سقوط السياج الفاصل بين مرافق النادي والشارع المجاور، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع.

تحذيرات رسمية في كتالونيا

السلطات المحلية في الإقليم أصدرت تحذيرات عاجلة للسكان، داعية إلى توخي الحذر وتقليل التحركات قدر الإمكان، بسبب خطورة الرياح القوية التي اجتاحت المنطقة خلال الساعات الماضية.

ورغم حجم الأضرار المادية، لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، فيما سارعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة ومعاينة التلفيات تمهيدًا لبدء أعمال الإصلاح.

قمة مرتقبة في مدريد

في المقابل، يستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، في مباراة منتظرة تحمل طابع تنافسي كبير بين الفريقين.