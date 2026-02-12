تطورات: البنك المركزي المصري يعلن تراجع الفائدة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 08:15 مساءً - بخطوة تعكس تفاؤلًا بمستقبل الاستقرار المالي شهدت أروقة البنك المركزي المصري اليوم تحولًا لافتًا في المسار النقدي تزامنًا مع هدوء موجات الغلاء مؤخرًا.

تقليص كلفة الاقتراض من البنك المركزي المصري

أقرت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد الخميس 12 فبراير خفضًا لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض 19.00% و20.00% على التوالي، كما طال هذا التراجع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.50%.

تراجع معدلات التضخم في مصر

يأتي قرار البنك المركزي مدفوعًا ببيانات مبشرة، حيث تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% بنهاية يناير، فيما أظهرت أرقام الإحصاء تباطؤًا في وتيرة زيادة أسعار المستهلكين بالمدن لتستقر سنويًا عند 11.9%.