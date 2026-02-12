أزمة محمود حجازي تعود للصدارة.. اتهامات اعتداء وتفاعلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 08:15 مساءً - تصدرت أزمة الفنان محمود حجازي وزوجته التريند مجددًا خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعد نشره مقطع فيديو، وهو يعتبر أول تعليق له عقب الإفراج عنه بقضية الاعتداء على سيدة أجنبية التي تم اتهامه فيها مؤخرًا.

تصريحات محمود حجازي

أكد الفنان المصري محمود حجازي، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلًا "بأن الاتهامات التي تم توجيهها له ملفقة، وليس لها أي أساس من الصحة، والهدف من ذلك هو تشويه صورته أمام الجمهور".

أضاف حجازي في تصريحاته، بأن زوجته تسعى بشكل دائم للهروب مع ابنهما خارج مصر، ولكن يوجد حكمة فيما يحدث له من أزمات خلال الفترة الماضية، كما أكد ثقته في إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.

حديث رنا طارق زوجة محمود حجازي

في نفس السياق، فقد قامت رنا طارق، زوجة الفنان المصري، بالرد على الأنباء والأخبار المتداولة مؤخرًا عن لسان الأخير، قائلةً إنها أنها لا تعارض رفع منع سفر ابنها، كما إن حجازي لم يتحمل أي نفقات خلال الشهور الماضية الخاصة بهما، وكذلك فقد قامت بالانفاق على طفلها بمفردها.

أزمة اعتداء الفنان المصري على السيدة الأجنبية

جدير بالذكر أنه بوقت سابق أكدت السيدة الأجنبية التي تعرضت للاعتداء داخل الفندق مؤخرًا، بأن حملات التشويه مستمرة ضدها خاصةً بعدما قامت بتحرير المحضر الرسمي ضد حجازي، وأشارت أنه عرض عليها مبلغ مالي كبير للتنازل عن القضية ولكنها رفضت ذلك.