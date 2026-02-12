هل يغيب مبابي عن موقعة ريال سوسيداد؟ تطورات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 09:29 مساءً - تترقب جماهير "السانتياغو برنابيو" بقلق الحالة البدنية لنجمها الأول، حيث يبدو أن لعنة الإصابة التي طاردته في أواخر العام الماضي لم تتركه بسلام بعد؛ مما أربك حسابات الجهاز الفني قبل الموقعة القادمة.

غياب مبابي عن مباريات ريال مدريد

أثار غياب كيليان مبابي عن التدريبات الجماعية لليوم الثاني اكتفاءً بصالة الألعاب الرياضية تساؤلات جدية حول قدرته على اللحاق بموقعة ريال سوسيداد السبت المقبل.

فالآلام التي داهمت ركبته اليسرى مجددًا أعادت للأذهان ذكرى التواء الركبة الذي عانى منه في ديسمبر؛ مما يجعل مشاركته محل شك في ظل رغبة المدرب بتجنب أي مخاطر قد تبعده عن صدام "بنفيكا" الأوروبي الثلاثاء.

إصابات ريال مدريد قبل مباراة ريال سوسيداد

لم تقتصر الإصابات على مبابي فقط في معسكر الملكي بل يمتد القلق ليشمل غيابات مؤثرة مثل بيلينجهام ورودريجو، بالإضافة إلى إصابة راؤول أسينسيو بالإنفلونزا.

وتأتي هذه الغيابات في وقت حرج حيث يسعى الفريق لانتزاع الصدارة من غريمه برشلونة، بينما يدخل سوسيداد اللقاء بنشوة فوزه الأخير في الكأس؛ مما يضع ضغطًا مضاعفًا على كتيبة أنشيلوتي.