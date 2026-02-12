قبل فتح باب التقديم.. 5 شروط أساسية تمنحك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 09:29 مساءً - تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإطلاق ماراثون الإعارات الخارجية للعام الدراسي المقبل، لتفتح آفاقًا مهنية دولية للمعلمين والإداريين الراغبين في نقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم خارج الحدود.

معايير القبول والترشح للإعارة الخارجية

حددت الإدارة شروطًا دقيقة للمنافسة، حيث أتت على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم مثبتًا على درجة مالية.

قضاء خدمة لا تقل عن 36 شهرًا بالوزارة.

ألا يتجاوز السن 56 عامًا بحلول أكتوبر القادم.

يستوجب الملف تقديم شهادة طبية معتمدة وصحيفة أحوال إلكترونية حديثة.

توفير تقارير الكفاءة عن العامين الماضيين لضمان اختيار النخب التربوية.

موانع الإعارة الخارجية 2026

وضعت المديرية خطوطًا حمراء تحرم البعض من فرصة السفر، وفي مقدمتها:

استنفاد المدة القانونية المقدرة بثماني سنوات في الخارج سابقًا.

وجود أحكام تأديبية لم تُمحَ.

يُستبعد الحاصلون على قرارات عمل مخفف أو من هم في إجازات بدون مرتب.

ويبقى انتظار الإعلان الرسمي عن المواعيد هو الخطوة الفاصلة للراغبين في خوض هذه التجربة.