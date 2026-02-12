موهبة ريال مدريد تقترب من حلم مونديال 2026.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 09:29 مساءً - بات الحلم المونديالي يطرق أبواب "السانتياغو برنابيو" من جديد، حيث توجد فرصة ذهبية لأحد مواهب ريال مدريد لتمثيل "الماتادور" الإسباني في المحفل العالمي المرتقب مستفيدًا من المتغيرات الأخيرة في صفوف المنتخب.

فرصة كاريراس الدولية

أشارت تقارير صحفية -وعلى رأسها صحيفة "آس"- إلى أن اللاعب "كاريراس" بات قريبًا جدًا من الانضمام للقائمة الأولية لمنتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2026.

هل يمثل كاريراس منتخب أسبانيا في كأس العالم؟

ازدادت حظوظ الظهير الشاب بعد الإصابة القوية التي ألمت بمارك كوكوريا بتمزق في أوتار الركبة؛ مما يجعل كاريراس المرشح الأبرز لسد هذه الفجوة في معسكر مارس المقبل، وتحديدًا في مواجهة الأرجنتين المرتقبة بقطر ضمن نهائي "فيناليسيما".

ترتيب ريال مدريد تحت قيادة أربيلوا

يأتي هذا الاستدعاء المحتمل للاعب كاريراس في وقت يمر فيه ريال مدريد بمرحلة حاسمة تحت قيادة "أربيلوا"، حيث يحتل الفريق وصافة الليجا برصيد 57 نقطة خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

موعد مبارة ريال مدريد وريال سوسيداد

يستعد الملكي لملاقاة ريال سوسيداد السبت المقبل على ملعب "البرنابيو"، فهي مواجهة يسعى خلالها رفاق كاريراس لمواصلة الضغط وتحقيق فوز يمنحهم دفعة معنوية قبل التفرغ للمهام الدولية.