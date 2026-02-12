رسميًا.. الهلال السعودي يحتفظ بمدافعه كوليبالي بعقد جديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 09:29 مساءً - يواصل نادي الهلال السعودي سياسته الناجحة في تحصين ركائزه الأساسية، فبعد ضمان بقاء البرتغالي روبن نيفيز لسنوات طويلة جاء الدور على صمام أمان الدفاع الأزرق لتعزيز استقرار الفريق الطامح لمواصلة الهيمنة على الألقاب المحلية والقارية.

مصير كاليدو كوليبالي مع الهلال

حسم "الزعيم" الجدل الدائر حول مستقبل مدافعه المخضرم كاليدو كوليبالي بإعلان التمديد الرسمي لعقده لمدة عام إضافي ليبقى داخل أسوار النادي حتى صيف 2027.

وتأتي هذه الخطوة لتقطع الطريق على شائعات الرحيل التي طاردت النجم السنغالي مؤخرًا، كما تؤكد على ثقة الإدارة والجهاز الفني في قدراته كقائد لمنظومة الدفاع منذ قدومه من تشيلسي الإنجليزي في 2023.

تجديد عقد كوليبالي ونيفيز مع الهلال

يأتي تجديد عقد كوليبالي ضمن خطة استراتيجية للحفاظ على هوية الفريق، خاصة بعد التجديد لنيفيز حتى 2029، إذ يتأهب الفريق لمواجهة الاتفاق في الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن، حيث يسعى رفاق كوليبالي لتأكيد تفوقهم الميداني واستثمار الحالة المعنوية المرتفعة داخل غرف الملابس لتأمين صدارة الترتيب.