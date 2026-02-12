هل انتهى موسم بيلينجهام؟ حقيقة غياب نجم ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 09:29 مساءً - خيم القلق على أروقة النادي الملكي عقب توارد أنباء غير سارة حول الحالة الصحية لنجمه الإنجليزي جود بيلينجهام؛ مما يضع الفريق في مأزق فني قبل المنعطفات الحاسمة للموسم الجاري.

إصابة بيلينجهام

تحدثت تقارير إعلامية حديثة عن تباطؤ ملحوظ في تعافي بيلينجهام من إصابة التمزق العضلي التي ألمت به أمام رايو فاليكانو.

مدة غياب بيلينجهام بعد الإصابة

كانت التقديرات الأولية تشير لغيابه شهرًا واحدًا، كشفت إذاعة "أوندا ثيرو" عن احتمالية امتداد هذا الغياب حتى مطلع أبريل المقبل، وذلك بسبب استمرار شعور اللاعب بآلام حادة تُصعّب من عودته للتدريبات الجماعية في الموعد المحدد سلفًا.

غيابات ريال مدريد الحالية

يمثل هذا التطور صدمة للمدرب الذي سيفقد خدمات "الفتى الذهبي" في مواجهتي ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا البرتغالي.

حيث يرحل الميرينجي لخوض لقاء الذهاب الثلاثاء القادم قبل استضافة الإياب في الخامس والعشرين من فبراير، لتنضم إصابة بيلينجهام إلى سلسلة الغيابات التي تضرب صفوف ريال مدريد في الفترة الحالية.