رسميًا.. الإسماعيلي يتخلص من أزمة كارميلو ويغلق ملف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 10:26 مساءً - تنفس عشاق دراويش الكرة المصرية الصعداء بعدما طوى النادي الإسماعيلي صفحة شائكة هددت استقراره الإداري طويلًا، حيث نجحت اللجنة المعينة في حسم الصراع المالي مع المهاجم البوليفي "كارميلو" بشكل نهائي.

إغلاق ملف كارميلو

أعلن النادي رسميًا عن تحويل الدفعة المالية الأخيرة من مستحقات اللاعب ومحاميه، التزامًا بالاتفاق المبرم الذي قضى بجدولة المبالغ على ثلاث دفعات.

ومع سداد هذا القسط، يُسدل الستار على أزمة دولية كانت تؤرق كاهل النادي، في خطوة تأتي ضمن خطة موسعة للإدارة تهدف لتصفية القضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تباعًا.

مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة

يأتي هذا الانفراج الإداري الخاص بالنادي الإسماعيلي في توقيت حرج للفريق، خاصة بعد تعثره الأخير أمام الأهلي بثنائية نظيفة، حيث تسعى الإدارة لتوفير أجواء هادئة للاعبين قبل الصدام المرتقب أمام وادي دجلة في العشرين من فبراير الجاري.

ويأمل "برازيل مصر" أن ينعكس هذا الاستقرار المادي إيجابًا على النتائج داخل المستطيل الأخضر لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز.