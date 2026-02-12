تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قرارات البنك المركزي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 10:26 مساءً - تفاعلت أسواق الصاغة سريعًا مع قرارات السياسة النقدية الأخيرة، حيث سجل المعدن النفيس تراجعًا ملحوظًا في قيمته الشرائية بالتزامن مع هدوء المؤشرات العالمية وتعديل أسعار الفائدة محليًا.

تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الذهب

ارتبط انخفاض الذهب اليوم بقرار البنك المركزي خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهي الخطوة التي تزامنت مع هبوط السعر العالمي للمعدن الأصفر إلى مستوى 4945 دولارًا للأوقية، مما أدى إلى تراجع محلي في سعر الجرام بقيمة 20 جنيهًا.

سعر عيار 24 الآن

استقر سعر الذهب من عيار 24 -الذي يتميز بنقائه الأعلى- عند مستوى 7725 جنيهًا للجرام الواحد، وهو العيار المفضل عادةً لصناع السبائك والمستثمرين الراغبين في القيمة الادخارية العالية.

عيار 21 الآن في مصر

سجل عيار 21 -الأكثر انتشارًا وتداولًا في محافظات الجمهورية- نحو 6760 جنيهًا للجرام، حيث شهد هذا العيار إقبالًا ملحوظًا عقب التراجعات الأخيرة التي جعلت مستويات الأسعار أكثر جاذبية للمقبلين على الزواج.

أسعار عيار 18 والجنيه الذهب

سجل عيار 18 قيمة 5794 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) إلى 54080 جنيهًا، وسط ترقب لتحركات السوق خلال الساعات القادمة.

أسعار السبائك الذهبية

شهدت السبائك تنوعًا في أسعارها حسب الوزن، حيث سجلت السبيكة بوزن جرام واحد 7661 جنيهًا، بينما بلغت السبيكة وزن 10 جرامات نحو 76676 جنيهًا، وصولًا إلى سبيكة الـ 50 جرامًا التي استقرت عند 383380 جنيهًا.