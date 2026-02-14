كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح لانتزاع صدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 04:22 مساءً - يترقب عشاق الكرة العربية مواجهة قوية تجمع بين الفتح والنصر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب ميدان تمويل الأولى.

يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني، ساعيًا لمواصلة الضغط على المتصدر ومتابعة سلسلة نتائجه الإيجابية، بينما يأمل الفتح في تحسين موقعه بجدول الترتيب واستعادة التوازن بعد تذبذب نتائجه مؤخرًا.

موعد مباراة الفتح والنصر

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة ، والـ 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح

تنقل المباراة شبكة ثمانية بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري، وسيكون التعليق بصوت جعفر الصليح.

كيف مشاهدة البث المباشر للنصر والفتح عبر الإنترنت

يمكن مشاهدة اللقاء الذي سيجمع بين فريق النصر ونظيره فريق الفتح مباشرة، من خلال تطبيق منصة ثمانية على الهواتف الذكية.