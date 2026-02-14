قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة صنداونز ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 04:22 مساءً - يستضيف ماميلودي صن داونز فريق مولودية الجزائر على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتوريا في مباراة تعد بمثابة "نهائي مبكر" لحسم بطاقة العبور لربع النهائي.

ويدخل الفريقان اللقاء ضمن المجموعة الثالثة "مجموعة الموت" التي تظل احتمالاتها مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة.

ترتيب مولودية الجزائر قبل مواجهة صنداونز

يحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويكفيه الفوز لضمان التأهل رسمياً دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

أما في حال التعادل، فسينتظر الفريق تعثر سانت إيلوي لوبوبو أمام الهلال السوداني لضمان العبور.

ترتيب صنداونز في دوري أبطال إفريقيا

يدخل صن داونز اللقاء في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ولا بديل أمامه سوى الفوز لاقتناص بطاقة التأهل وتجاوز بطل الجزائر في الترتيب.

موعد مباراة صن داونز ومولودية الجزائر اليوم

تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة:

03:00 مساءً: بتوقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

03:00 مساءً: بتوقيت القاهرة، الخرطوم.

04:00 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة.

05:00 مساءً: بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز ومولودية الجزائر اليوم

تُنقل المباراة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس، وقد تم تخصيص beIN Sports HD 2.

كما تُبث المباراة عالمياً عبر قنوات SuperSport TV (Channel 209) و SABC، وأعلنت قناة الجزائرية الرياضية علي حقوق بث المباراة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة صن داونز والمولودية

يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.