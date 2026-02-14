طرح Dolphin Surf في مصر يشعل المنافسة.. وBYD...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 04:22 مساءً - أعلنت شركة مان دريم، الوكيل الحصري لعلامة BYD في مصر، عن طرح السيارة الكهربائية الجديدة Dolphin Surf بالأسواق المحلية المصرية، وكشفت الشركة عن ميعاد طرح السيارة وسعرها المتوقع، وهو ما نستعرضه السطور الآتية فتابعونا.

موعد طرح سيارة Dolphin Surf في مصر

أوضحت شركة ManDream، الوكيل لعلامة BYD، أنه سيتم طرح السيارة الكهربائية الجديدة Dolphin Surf في مصر، وهي تكون ضمن فئة السيارات الهاتشباك، ويكون ذلك خلال شهر فبراير الحالي من هذا العام 2026.

سعر السيارة الكهربائية الجديدة Dolphin Surf

من المتوقع فور طرح السيارة في مصر، ستتنافس بقوة مع عدد من الأنواع الأخرى في السوق المحلي، ومنها كل من دونج فينج بوكس وشيفرولية سبارك، أما عن سعرها فيكون بفئة واحدة فقط بقيمة 850 ألف جنيه مصري، مع إمكانية السداد المرن من قبل الوكيل بمقدم 600 ألف جنيه.

السيارات المنافسة لـ Dolphin Surf بالسوق المصري

أما عن السيارات المنافسة لـ Dolphin Surf بالسوق المصري تتمثل كما يلي:

1- سيارة دونج فينج بوكس

تأتي السيارة بمحرك قوته 70 كيلو واط، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة، وتتوافر السيارة بسعر الفئة الأولى بقيمة 770 ألف جنيه، أما عن سعر الفئة الثانية بقيمة 870,000 جنيه.

2- سيارة شيفرولية سبارك

تقدم السيارة بفئة واحدة بقيمة 899.000 جنيه، أما عن مميزاتها فتأتي بمحرك بقوة 75 كيلووات 101 حصان، ويكون ذلك مع عزم فوري يبلغ 180 نيوتن متر، أما بطارية LFP بسعة 42 كيلو وات في الساعة.

3- سيارة أرك فوكس T1

تتوافر النسخة الأولى من السيارة بمحرك بقوة 70 كيلو واط، وبسعر يبدأ من 789 ألف و900 جنيه، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك بقوة 95 كيلو واط، وتكون سعر الفئة الثانية بدء من 849 ألف و900 جنيه.