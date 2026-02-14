شاهدها مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 04:22 مساءً - تتزايد تساؤلات الجماهير حول القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وتقام المواجهة على ملعب “ميدان تمويل الأولى”، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة وطموح كبير لمواصلة سلسلة انتصاراته ومطاردة فرق الصدارة.

ويعيش الفريق النصراوي فترة فنية مميزة بعد تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات متتالية بمختلف البطولات، من بينها انتصارات مهمة على الاتحاد والتعاون، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل هذه المواجهة.

ترتيب النصر والفتح بدوري روشن

يحتل النصر المركز الثالث برصيد 49 نقطة، ويأمل في استثمار تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة لحصد ثلاث نقاط جديدة.

في المقابل، يمر الفتح بفترة متذبذبة، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة دون تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات، ما يجعله يدخل اللقاء بشعار إيقاف نزيف النقاط واستعادة التوازن.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح اليوم

تُنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرياً عبر شبكة ثمانية، الناقل الرسمي للدوري السعودي هذا الموسم، وبالتحديد عبر ثمانية 1 HD، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية الرسمي.

تردد القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح عبر نايل سات