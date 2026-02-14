فيرجيل فان دايك يشيد بزميله السابق ويؤكد: استقبال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 04:22 مساءً - أجزم الدولي الهولندي "فيرجيل فان دايك"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على أهمية مباراة فريقه المقبلة ضد برايتون، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستُقام مساء اليوم السبت.

حديث فيرجيل فان دايك عن مواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أشاد فيرجيل فان دايك بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة الأخيرة أمام سندرلاند قائلاً:

"للفوز بأي لقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة خارج أرضنا، يجب أن نكون متماسكين ومنظمين دفاعيًا، وأن نلتزم بخطة اللعب بالكامل".

وأضاف:

"أعتقد أننا أظهرنا كل هذه الصفات في ملعب النور ضد فريق قوي وفي ظروف صعبة، الأمر الذي منحنا ثلاث نقاط ثمينة ومستحقة تمامًا".

وتابع:

"بالرغم من أنه كان بإمكاننا الفوز بفارق أكبر، إلا أن الطريقة التي دافعنا بها وقاتلنا بها كفريق كانت مرضية للغاية".

إشادة فان دايك يشيد بزميله السابق جيمس ميلنر

أشار فان دايك إلى صعوبة مواجهة سندرلاند، مؤكدًا:

"كان فريقًا صعبًا على الجميع، والحصول على النقاط الثلاث مع الحفاظ على نظافة الشباك أمر يُشعرنا بالرضا الكبير".

وحول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، أوضح:

"هذه البطولة تعني الكثير بالنسبة لنا جميعًا، ونرغب في التقدم لأبعد مدى ممكن هذا الموسم".

وأشار إلى صعوبة مواجهة برايتون، وقال:

"ندرك أن خصمنا قوي وعنيد، وسنحتاج إلى دعم جماهيرنا مرة أخرى لتحقيق الفوز".

وحرص فان دايك على توجيه التحية لزميله السابق جيمس ميلنر، الذي سيعود إلى آنفيلد مع برايتون هذا المساء، بعد معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز:

"إنجاز رائع، واستمراره في التألق بعد كل هذه السنوات دليل على تفانيه واحترافيته، ويُعتبر بلا شك أحد أساطير الدوري الإنجليزي".

واختتم: