معشوق الجماهير.. معلق مباراة النصر ضد الفتح في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 04:22 مساءً - تعرف على كيفية معلق مباراة النصر ونظيره الفتح، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين اليوم السبت 14 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر يطارد الهلال

يحل العالمي ضيفًا على الفتح في ملعب "ميدان تمويل الأولى" بالأحساء، في لقاء يرفع فيه النصر شعار الفوز للاستمرار في مطاردة الهلال على الصدارة.

ويحتل اصفر الرياض المركز الثاني برصيد 49 نقطة، جمعها من 16 فوزاً وتعادلاً وحيداً.

ترتيب الفتح في الدوري السعودي

يتواجد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى النموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين نتائجه بعد سلسلة من التعادلات والخسائر.

موعد النصر والفتح اليوم في الدوري السعودي

08:30 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، عمان، وبغداد.

07:30 مساءً: بتوقيت القاهرة، القدس، والخرطوم.

09:30 مساءً: بتوقيت دبي وأبوظبي.

معلق مباراة النصر والفتح

أسندت الشبكة الناقلة قناة ثمانية وبالتحديد قناة ثمانية 1 مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة للمعلق جعفر الصليح.