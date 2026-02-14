ماذا وراء لقاء وزير الخارجية السعودي مع الممثل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 09:29 مساءً - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اليوم الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.

بحث وزير الخارجية السعودية المستجدات في غزة

جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

حضور لقاء وزير الخارجية السعودي مع ممثل مجلس السلام

رافق سمو وزير الخارجية في اللقاء مستشار سموه محمد اليحيى والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول الوضع الإقليمي في قطاع غزة.