جالاكسي Z فولد وايد: تفاصيل التسريب الجديد تكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 09:29 مساءً - كشفت تسريبات حديثة عن رسوم متحركة مستندة إلى نسخة مبكرة من واجهة المستخدم One UI 9 الخاصة بشركة سامسونج، تفاصيل تصميم هاتفها المرتقب القابل للطي جالاكسي Z فولد وايد، الذي يُتوقع أن ينافس آيفون فولد من "آبل" عند إطلاقه لاحقًا في عام 2026.

جالاكسي Z فولد وايد

وفق تقرير نشره موقع أندرويد أوثورتي واطلعت عليه "العربية Business"، تعرض الرسوم المتحركة طريقة تفاعل المستخدم مع الشاشة الخارجية للجهاز في وضع الطي، حيث يمكن السحب لأعلى لفتح القوائم، ثم توسيع الشاشة الداخلية عند فتح الهاتف بالكامل.

وأظهرت التسريبات أن الشاشة الخارجية للهاتف تحتوي على ثقب للكاميرا الأمامية في منتصف الجزء العلوي، مع تصميم أقرب إلى الشكل المربع مقارنةً بالحواف المنحنية التقليدية في الهواتف غير القابلة للطي، وعند فتح الهاتف، يظهر ثقب آخر للكاميرا في الشاشة الداخلية، بينما يلفت الانتباه الشكل العام للجهاز وأبعاد شاشته التي تختلف عن إصدارات جالاكسي Z فولد وايد السابقة.

تسريب جالاكسي Z فولد وايد منافس آيفون فولد 2026

تتميز هواتف "سامسونج" الحالية من سلسلة جالاكسي Z فولد وايد فولد بشاشة خارجية طويلة نسبيًا وشاشة داخلية عريضة تشبه الكتاب، ما يمنح مساحة عرض كبيرة لتعدد المهام وزيادة الإنتاجية، إلا أن نسبة العرض إلى الارتفاع غالبًا لا تُعد الأمثل للاستخدام اليومي.

وعلى العكس، يعرض هاتف فولد وايد شاشة خارجية "أقصر" وأعرض مقارنة بالإصدارات السابقة، مع نسبة أبعاد أقرب إلى 16:10 في الوضع الرأسي، بدلاً من النسب الطويلة المعتادة 20:9. أما الشاشة الداخلية، فتقارب أبعادها نسبة 3:4 بين الارتفاع والعرض، مما يمنح تجربة استخدام أقرب للحاسوب اللوحي، مع مساحة أوسع للعمل وتعدد المهام.