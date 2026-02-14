حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 09:29 مساءً - تتأهب جماهير العالمي لمشاهدة عودة أسطورتها البرتغالية كريستيانو رونالدو لغزو الملاعب مجددًا، حيث يحل النصر ضيفًا على الفتح بملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء الليلة السبت 14 فبراير، ويدخل رفاق الدون هذه المواجهة في الجولة 22 من دوري روشن وعينهم على استعادة وصافة الترتيب، خاصة بعد اعتلاء أهلي جدة للمركز الثاني مؤقتًا؛ مما جعل من انتصار الليلة مطلبًا لا يقل أهمية عن عودة القائد للمستطيل الأخضر.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت بلس بجودة عالية دون تقطيع في البث مباشر شاهد

مع تجاوز رونالدو لأزمته الإدارية الأخيرة، من المتوقع أن يشهد لقاء اليوم بين النصر والفتح زخمًا هجوميًا كبيرًا لتعويض أي تعثر سابق وتأكيد قدرة الأصفر على المنافسة الشرسة حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة.

ومن المنتظر أن يدخل النصر بالقوة الضاربة بقيادة رونالدو، ساديو ماني، وجواو فيليكس، بينما يراهن الفتح على صلابة دفاعه في محاولة لعرقلة العالمي وخطف نتيجة إيجابية وسط أنصاره.

متى تبدأ مباراة النصر والفتح اليوم؟

تنطلق صافرة البداية لهذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، بينما يترقب المتابعون في مكة المكرمة والدوحة وبغداد وعمان انطلاق اللقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أما في الإمارات وسلطنة عمان، فسيكون الموعد عند التاسعة والنصف مساءً، في حين تتابع جماهير المغرب العربي المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح مباشر

تنفرد شبكة ثمانية (Thmanyah) بنقل منافسات الدوري السعودي لموسم 2025-2026، حيث سيتم بث اللقاء مباشرة عبر قناة ثمانية 1 HD بشكل مجاني لمتابعيها في الشرق الأوسط.

وتتوفر خدمة البث المباشر عبر تطبيق ثمانية ومنصة TOD الرقمية؛ مما يضمن للجماهير تغطية شاملة وبجودة عالية لكل لمسة من لمسات كريستيانو ورفاقه في الميدان.

من هو معلق مباراة النصر والفتح اليوم؟

اختارت إدارة القنوات المعلق الرياضي جعفر الصليح ليكون واصفًا ومعلقًا على أحداث مباراة النصر والفتح، حيث سيصحب الجماهير بصوته المميز لتحليل التحولات التكتيكية في اللقاء ورصد تأثير عودة صاروخ ماديرا على المنظومة الهجومية للنصر.

حكم مباراة النصر والفتح اليوم

يقود مباراة النصر والفتح طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم عبد الله الشهري، الذي سيتولى ضبط الإيقاع البدني المتوقع بين الفريقين.