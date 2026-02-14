نتيجة مباراة مولودية الجزائر ضد صن داونز في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 09:29 مساءً - حقق فريق ماميلودي صن داونز فوز مهم على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت صراع قوي على بطاقتي التأهل.

ملخص وأهداف مباراة مولودية الجزائر وصن داونز

بدأ صن داونز المباراة بقوة وعزيمة واضحة لضمان التأهل وتمكن من تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة السادسة ما منح لاعبيه أفضلية معنوية وسيطرة على مجريات اللعب منذ البداية.

رغم محاولات مولودية الجزائر العودة في اللقاء حافظ التنظيم الدفاعي لصن داونز على أمان مرماه فيما استمر الفريق الجنوب إفريقي في الضغط والبحث عن هدف ثاني لتثبيت النتيجة.

وفي الشوط الثاني عزز برايان ليون تقدم صن داونز عند الدقيقة 63 مسجل الهدف الثاني ليؤكد تفوق فريقه ويضع مولودية الجزائر في موقف صعب قبل الدقائق الأخيرة من المباراة.

إحصائيات مباراة مولودية الجزائر وصن داونز

سيطر صن داونز هجوميًا طوال اللقاء حيث سدد لاعبو الفريق 11 كرة على مرمى مولودية الجزائر مقابل 7 تسديدات للفريق الجزائري ما يعكس فعالية الفريق الجنوب إفريقي وقدرته على التحكم في مجريات المباراة.