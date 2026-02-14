ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية.. هل ينجح الأبيض...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 10:22 مساءً - يحتاج الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط إلى الانتصار بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة وتغيير ترتيبه في مجموعة في الكونفدرالية فيما يسعى المصري إلى حصد النقاط الثلاث لتثبيت موقعه بين المتأهلين بعد تعثره في الجولة السابقة أمام كايزر تشيفز.

أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والمصري وزيسكو

الزمالك و كايزر تشيفز لم ينجح أي فريق في التسجيل حتى الآن، مع سيطرة متبادلة على الكرة من نادي الزمالك.

المصري وزيسكو انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع محاولات هجومية من الفريقين دون خطورة كبيرة على المرمى.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

المركز الأول كايزر تشيفز 11 نقطة يحتل صدارة المجموعة بفارق مريح بعد تقديم عروض ثابتة طوال دور المجموعات.

المركز الثاني الزمالك 8 نقاط يحتاج إلى الفوز اليوم لضمان التأهل دون اللجوء لحسابات أخرى ويعتبر لقاء كايزر تشيفز مباشرًا وحاسمًا لمستقبله في البطولة.

المركز الثالث المصري البورسعيدي 8 نقاط، يتنافس على المركز الثاني أو الثالث وتعتمد فرصه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام زيسكو والتفوق على الزمالك بفارق الأهداف إذا لزم الأمر.

المركز الرابع زيسكو يونايتد 4 نقاط لا يزال لديه فرصة محدودة للمنافسة لكنه بحاجة لمعجزة للفوز مع تعثر الزمالك والمصري.

أهمية مباراة الزمالك والمصري

اللقاءان يمثلان لحظة حاسمة في تاريخ المجموعة حيث يمكن لأي نتيجة أن تغير ترتيب الفرق وتحدد مصير البطاقة الثانية المؤهلة إلى ربع النهائي بجانب كايزر تشيفز، وستكون الأنظار موجهة لكل دقيقة في المباريات لمعرفة من سيضمن البقاء في المنافسة،ومن سيخرج من البطولة.