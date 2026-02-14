نتيجة مباراة المصري ضد زيسكو في كأس الكونفدرالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 10:22 مساءً - حجز المصري البورسعيدي مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما حقق فوزًا مهمًا على زيسكو يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

أهداف مباراة المصري ضد زيسكو

افتتح كريم بامبو التسجيل لصالح المصري في الدقيقة 63، قبل أن يعزز صلاح محسن التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 81، ليؤكد تفوق الفريق البورسعيدي ويحسم بطاقة العبور.

ترتيب المصري في كأس الكونفدرالية

رفع المصري رصيده إلى 10 نقاط في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضًا الزمالك وكايزر تشيفز وزيسكو، ليتساوى في النقاط مع الفريق الجنوب أفريقي، لكنه تفوق بفارق الأهداف، ما منحه الأفضلية وخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.