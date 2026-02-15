تردد قناة مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة الأهلى ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 01:22 مساءً - يتزايد بحث المشجعين عن تفاصيل مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي، خاصة ما يتعلق بالقنوات المفتوحة المجانية التي ستنقل اللقاء المرتقب ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، إذ تأتي في إطار الجولة الاخيرة من دور المجموعات، في مواجهة حاسمة قد تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد ملامح المنافسة وفرص التأهل إلى الدور ربع النهائي.

نتائج آخر 5 مباريات للأهلي

على صعيد النتائج الأخيرة، حقق الأهلي فوزين وتعادل ثلاث مرات في آخر خمس مباريات، بينما سجل الجيش الملكي انتصارين وتعادلًا وخسارة واحدة خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تقارب المستوى الفني بين الفريقين قبل المواجهة الحاسمة.

وتعززت صفوف الفريق بعودة إمام عاشور بعد انتهاء الإيقاف، في حين يغيب كل من محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل 1-1، ما يزيد من أهمية مواجهة الحسم.

تردد القناة الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

يمكن استقبال البث الأرضي الناقل للمباراة عبر التردد: UHF: 32

طريقة ضبط القناة الأرضية لمتابعة اللقاء عبر البث الأرضي