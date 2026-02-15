أبرزهم زيزو.. قائمة غيابات الأهلي ضد الجيش الملكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 01:22 مساءً - شهدت قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي، المقررة اليوم الأحد في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، غياب 6 لاعبين عن المعسكر المغلق قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

تقام المباراة يوم الأحد 15 فبراير 2026 على أرضية استاد القاهرة، وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، والخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

غيابات الأهلي ضد الجيش الملكي

جاءت أبرز الغيابات في الخط الهجومي بعد تأكد عدم جاهزية الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية، وهو ما يحرم الفريق من عنصرين مهمين من حيث السرعة والخبرة في المواجهات القارية.

كما قرر المدرب ييس توروب استبعاد الثلاثي محمد شكري ومحمد شريف ومحمد سيحا لأسباب فنية، فيما خرج هادي رياض من الحسابات لعدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في مباراة بهذا المستوى.

ورغم هذه الغيابات، يدخل الفريق المباراة بطموح واضح يتمثل في حصد النقطة 13، من أجل حسم صدارة المجموعة الثانية رسميًا قبل انطلاق مرحلة الأدوار الإقصائية.