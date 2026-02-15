تسريب تشكيل الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 01:22 مساءً - تتجه الأنظار إلى ستاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والجيش الملكي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، في لقاء حاسم لتحديد متصدر المجموعة الثانية بعد ضمان الفريقين التأهل رسميًا إلى الأدوار الإقصائية.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يدخل الأهلي المباراة متربعًا على الصدارة برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات دون أي خسارة، ويطمح رفاق الحارس محمد الشناوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز أو التعادل على الأقل لضمان الصدارة وتجنب مواجهة متصدري المجموعات الأخرى في ربع النهائي.

كما استعاد الفريق دفعة معنوية بعودة إمام عاشور بعد انتهاء إيقافه، ما يمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية في الشق الهجومي.

ترتيب الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يدخل الفريق المغربي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويقوده المدرب ألكسندر سانتوس بطموح قلب الموازين وانتزاع الصدارة من قلب القاهرة.

ويعتمد الضيوف على تنظيم دفاعي قوي وشخصية تنافسية واضحة، إضافة إلى تماسك خط الوسط وقدرتهم على التحول السريع للهجوم، في محاولة لمباغتة أصحاب الأرض الذين استقبلوا ثلاثة أهداف فقط طوال مشوارهم في المجموعة.

تشكيل الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا