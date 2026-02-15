تاريخ مواجهات الأهلي ضد الجيش الملكي في كل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 01:22 مساءً - تُقام مواجهة الأهلي والجيش الملكي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء يحمل طابع الحسم والندية بين فريقين يسعيان لإنهاء المرحلة الأولى بأفضل صورة ممكنة.

الأهلي في مواجهة طموح الجيش الملكي

يدخل الأهلي المواجهة مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز لتأكيد تفوقه القاري في ختام الدور، مستندًا إلى قوته الهجومية

في المقابل، يحل الفريق المغربي ضيفًا بطموحات واضحة، إذ يقوده المدرب ألكسندر سانتوس وهو يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من معقل بطل مصر.

تاريخ مواجهات الأهلى والجيش الملكي

تقابل الناديان مرتين من قبل، انتهتا بالتعادل، حيث سجل الأهلي هدفًا واحدًا، بينما لم يحقق أي فريق الفوز حتى الآن، ما يزيد من طابع الترقب لهذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

تُقام المباراة يوم الأحد 15 فبراير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على الملعب الذي يتسع لنحو 74 ألف متفرج، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم أصحاب الأرض.