آبل على أعتاب ثورة جديدة: مشروعان للهواتف القابلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:22 مساءً - أوضحت بعض التسريبات بأن شركة آبل تخطط من أجل دخول سوق الهواتف القابلة للطي خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال مشروعين.

iPhone Fold تجربة مميزة تجمع بين الهاتف والتابلت

يتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة قابلة للطي، تتحول من شاشة خارجية بحجم صغير إلى داخلية بحجم كبير تضاهي التابلت، الأمر الذي يوفر للمستخدم تجربة تجمع ما بين مميزات الهاتف والتابلت في وقت واحد.

إطلاق هاتف iPhone فيلب

ايضًا تسعى آبل من أجل إطلاق نموذج قابل للطي، يرتكز بالمقام الأول على سهولة الحجم بالإضافة إلى الوزن الخفيف مما يجعله مناسب للجيب، أما عند فتحه يقدم شاشة بحجم هاتف تقليدي.

تشير التوقعات إلى أن الهاتف الأول الذي يجمع ما بين خصائص التابلت والهاتف سوف يصدر بسعر مرتفع للغاية، أما ايفون فيلب يأتي بتكلفة أقل نسبيًا، أما عن موعد الإطلاق المتوقع لن يصل الأسواق قبل 2027 على الأقل.

إعادة تشكيل السوق بدخول آبل

يعتقد المحللون بأن دخول آبل سوف يمنح الهواتف القابلة للطي دفعة كبيرة، ويساعد في انتشارها مما يزيد من سقف المنافسة والتوقعات الفنية.