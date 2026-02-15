برشلونة يتلقى نبأ كارثي قبل مواجهة جيرونا بالدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:22 مساءً - يستعد فريق برشلونة لمواجهة صعبة ضد جيرونا مساء الاثنين على ملعب مونتيليفي ضمن منافسات الدوري الإسباني، في محاولة للعودة إلى طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة مهدد بفقدان نجومه أمام جيرونا بسبب الإنذارات

يواجه المدير الفني الألماني هانز فليك تحديات مزدوجة، إذ يعاني الفريق من العديد من الغيابات بسبب الإصابات، كما عليه إدارة وضعية اللاعبين المهددين بالإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

على رأس القائمة المهددة بالغياب، فرينكي دي يونج وجيرارد مارتين، حيث يمتلك كل منهما أربع بطاقات صفراء، وأي إنذار جديد سيؤدي إلى إيقافه في الجولة القادمة أمام ليفانتي.

ترقب وحذر من فليك قبل مواجهة جيرونا

من المتوقع أن يعتمد فليك على دي يونج أساسياً بسبب خبراته في وسط الملعب، بينما قد يبدأ مارتين اللقاء من مقاعد البدلاء بعد تراجع دوره مؤخراً.

كما يواجه جول كوندي خطر التراكم، إذ يمتلك ثلاث بطاقات صفراء، وأي إنذار جديد سيضعه تحت تهديد الإيقاف في الجولات المقبلة.

رغم هذه المخاطر، لم يفقد برشلونة أي لاعب حتى الآن بسبب عقوبة الإيقاف الناتجة عن تراكم خمس بطاقات صفراء هذا الموسم في الدوري الإسباني.

إلا أن حالات الطرد السابقة للاعبين مثل دي يونج وبيدري تضيف ضغطاً إضافياً على الفريق لتجنب أي غيابات مجانية في هذه المرحلة الحساسة.