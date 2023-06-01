انت الان تتابع خبر تخسير الفيصلي (0-3) لصالح الوحدات في بطولة القدس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة القدس والكرامة، والمنبثقة عن الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارها بخصوص مباراة الفيصلي والوحدات.

وكانت المباراة، التي أقيمت ضمن النسخة الثانية، توقفت عند الدقيقة 90+1 ولم تستكمل، فضلا عن قرار مجلس إدارة النادي الفيصلي الانسحاب من البطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة، اليوم الأربعاء، أنه بعد الاطلاع على جميع الحيثيات، قررت اعتبار النادي الفيصلي خاسرا للمباراة (0-3) لصالح نادي الوحدات.

وقررت اللجنة: "ستقام المباراة النهائية من البطولة في موعدها يوم الجمعة المقبل بين فريقي الوحدات وجبل المكبر على ملعب الشهيد فيصل الحسيني".