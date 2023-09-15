جوارديولا يؤكد غياب ثلاثي مانشستر سيتي عن مواجهة وست هام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، غياب ثلاثي السيتيزينز عن مواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

غياب ثلاثي مانشستر سيتي عن موقعة وست هام

وكشف جوارديولا أن الثنائي جاك جريليش وجون ستونز مصابين، وسيغيبون عن مواجهة الغد أمام وست هام يونايتد، ولكن ستكون مشاركتهم أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا في محل شك.

وأكد بيب على أن ماتيو كوفاسيتش يعاني من إصابة عضلية، وسيغيب عن مباراة الغد، ولكنها ليست إصابة طويلة، وسيعود للتدريبات بشكل طبيعي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ووستهام يونايتد يوم السبت 16 سبتمبر 2023 على ستاد لندن الأولمبي معقل وستهام يونايتد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.